حزن في بلبيس لرحيل محمد صبري نجم الزمالك السابق إثر حادث مروع

الشرقية - ياسمين عزّت:

خيم الحزن على أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية صباح اليوم الجمعة، عقب الرحيل المفاجئ لابن البلدة ولاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق محمد صبري، الذي تُوفي في حادث سير مأساوي بالتجمع الخامس في الساعات الأولى من الصباح.

وفاضت روحه إلى بارئها إثر اصطدام سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة، في حادث مروع أدى إلى وفاته في اللحظة نفسها، تاركًا صدمة كبيرة بين أسرته ومحبيه ونجوم الكرة المصرية. ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل مراسم تشييع الجثمان أو موعد العزاء.

وُلد محمد صبري في 7 أبريل 1974 بمدينة بلبيس، وشهدت مسيرته الكروية انطلاقة مبكرة؛ إذ تقدم لاختبارات نادي الزمالك وهو في الرابعة عشرة من عمره، لتبدأ رحلة نجم استثنائي داخل القلعة البيضاء.

كانت أولى مشاركاته مع الفريق الأول تحت قيادة الراحل محمود الجوهري عام 1994، ولفت الأنظار بهدف صاروخي في شباك حارس الأهلي أحمد شوبير، في مباراة انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين. وتكرر المشهد في موسم 98-99 عندما أحرز هدفًا رائعًا في مرمى عصام الحضري، ليحصل على لقب “مدفعجي الزمالك” بجدارة.

وعلى مدار 13 عامًا بقميص الزمالك، صنع صبري مسيرة ذهبية، حقق خلالها 15 بطولة مع الفارس الأبيض، منها: الدوري المصري مرتين، كأس مصر مرتين، دوري أبطال إفريقيا 3 مرات، السوبر المصري 3 مرات، كأس الكؤوس مرة، السوبر الإفريقي 3 مرات، الأفرو آسيوي مرة واحدة.

وشارك صبري ضمن واحد من أقوى أجيال الزمالك في التسعينيات، إلى جوار نجوم كبار مثل:

أحمد الكأس، أيمن منصور، قاسم سعيد، عفت نصار، خالد الغندور، إسماعيل يوسف، حازم إمام، ونادر السيد.

وبعد رحلة طويلة داخل جدران النادي، انتقل صبري إلى نادي كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة، قبل أن يختتم مشواره الكروي بين صفوف الاتحاد السكندري، ليعلن بعدها اعتزاله الملاعب.