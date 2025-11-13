كشف مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة شيرين الخولي المشرف على المركز، عن استقبال 378 حالة تسمم خلال شهر أكتوبر 2025.

وأشار المركز إلى أن 216 حالة من هذه الحالات كانت تسممًا دوائيًا نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي أو استخدام أدوية دون استشارة، ما يجعلها النسبة الأكبر بين جميع الحالات.

بينما تنوعت باقي الحالات بين اختناق غاز حيث تم تسجيل 10 حالات، ومبيدات حشرية بعدد 45 حالة، ومخدرات 23 حالة، ومشتقات بترولية 8 حالات، ومواد كاوية 49 حالة، وأقراص غلة 14 حالة، إضافة إلى 13 حالة تسمم غذائي.

وأكد المركز على تقديم الخدمة العاجلة لكل الحالات وإنقاذ حياتها، مشددًا على أهمية توخي الحذر من قبل المواطنين، وخاصة مع الأطفال، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم لتجنب التعرض للتسمم.

وحذر مركز السموم من أن الإهمال أو استخدام الأدوية دون إشراف طبي يعد السبب الرئيسي لتعرض الأطفال والكبار للحالات الحرجة، مناشدًا الأسر بضرورة مراقبة أطفالهم والتأكد من تخزين جميع المواد الكيميائية والدوائية في أماكن آمنة بعيدًا عن متناولهم.

وأوضح المركز أن التوعية المجتمعية واليقظة الأسرية تعدان أهم وسائل الوقاية من هذه الحوادث، مؤكدًا أن الالتزام بالإرشادات الطبية والتعليمات الوقائية يساهم بشكل كبير في تقليل حالات التسمم وحماية حياة المواطنين.