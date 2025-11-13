إعلان

بروتوكول مرتقب بين الأقصر والمهندسين لتولي دور الاستشاري العام للمشروعات

كتب : محمد محروس

01:40 م 13/11/2025

بروتوكول

الأقصر – محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع المهندس محمد علي محفوظ، نقيب المهندسين بالأقصر، بحضور اللواء عبد الله عاشور حسن، سكرتير عام المحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة في المجال الهندسي.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ إمكانية قيام نقابة المهندسين بالأقصر بدور الاستشاري العام الهندسي لجميع مشروعات المحافظة، لمتابعة تنفيذ الأعمال الفنية، ومراجعة المستندات الهندسية والفنية الخاصة بالمشروعات الجارية، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معايير الكفاءة.

ووجّه محافظ الأقصر بإعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة والنقابة ليكون نواة لتعاون مثمر وبنّاء في جميع المشروعات القائمة والمستقبلية داخل نطاق المحافظة.

حضر الاجتماع المهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني للمحافظ، والمهندس الطاهر يوسف، أمين عام نقابة المهندسين بالأقصر.




المهندس عبد المطلب عمارة بروتوكول الأقصر

