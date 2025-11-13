بورسعيد - طارق الرفاعي:



دفعت مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، بـ 7 سيارات كسح بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أزمة غرق عدد كبير من شوارع بمياه الأمطار.



أكد الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.



وأشار رئيس مدينة بورفؤاد، إلى استمرار رفع حالة الطوارئ بنطاق مدينة بورفؤاد، للتعامل مع حالة الطقس الغير مستقر، لافتًا أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، كما أنه جرى بالفعل الدفع بالطاقة القصوى لسيارات الكسح الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وماكينات شفط المياه على مستوى المدينة لازالة الآثار الناجمة عن الأمطار.