تحرير 19 محضرًا في حملة رقابية على مخابز الدقهلية

بورسعيد - طارق الرفاعي:



غرقت شوارع محافظة بورسعيد في مياه الأمطار، صباح اليوم الخميس، عقب سقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المدينة.



وأطلق مواطنون استغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دخول مياه الأمطار إلى محالهم ومنازلهم في الدور الأرضي، فضلًا عن عدم قدرتهم على الخروج من منازلهم والذهاب إلى عملهم وتوصيل أبنائهم إلى المدارس، بسبب غرق كافة الشوارع بمحيط منازلهم وارتفاع مستوى منسوبها عن الأرض بشكل كبير.



ومن جانبه، يتابع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ميدانيًا أعمال سحب وشفط مياه الأمطار من الشوارع والميادين، للإشراف على تنفيذ أعمال الشفط والتأكد من سرعة تصريف المياه في المناطق الأكثر تأثرًا.



وأكد استمرار رفع حالة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة للتعامل مع آثار الأمطار بكافة أنحاء المحافظة.





