إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بتريلا بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 13 في حادث مروري، اليوم الخميس، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين تصادم سيارة نقل " تريلا " بسيارة أجرة ميكروباص أسفر عن إصابة كل من وليد رمضان إبراهيم – 35 عاما،يوسف حسين إبراهيم – 17 عامًا،هدى شعبان علي– 54 عامًا،طلعت محمد ثابت – 36 عامًا، عبير عبدالسلام أمين – 40 عامًا، علا عبدالسلام أمين – 35 عامًا، سميحة يوسف عبد الله، 58 عاما، سهير يونس محمد، – 52 عامًا،داليا محمد يوسف –5 أعوام، عمر محمد عمر – 14 عاما، حسين سيد محمد – 66 عامًا، حسن محمد عمر – 13 عامًا، شيماء حسين سيد – 39 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.