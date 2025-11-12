سفير الفاتيكان بالقاهرة يزور دير سانت كاترين ويشيد بقدسية المدينة

أجرى هنري ماريو، سفير الفاتيكان بالقاهرة، اليوم الأربعاء، زيارة لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تفقد خلالها دير القديسة كاترينا، وكان في استقباله الأنبا سيميون مطران الدير، والأب نيفون، وكيل الدير.

وحرص سفير الفاتيكان خلال الجولة على زيارة الكنيسة الكبرى وكافة المعالم السياحية بالدير، وتبادل الهدايا الرمزية.

وقال توني كازامياس، مستشار مطران دير سانت كاترين، إن سفير الفاتيكان، أعرب عن سعادته بزيارة الدير، مؤكدا أن الدير يتميز بقدسية فريدة، بجانب الأجواء المتميزة التي تشتهر بها مدينة سانت كاترين.

وأشار مستشار الدير في تصريح اليوم، إلى أن الدير يشهد خلال هذه الفترة توافد العديد من الوفود الدبلوماسية، وعلى رأسهم اسيليس كيكيلياس، وزير الشؤون البحرية والجزر بجمهورية اليونان وأسرته، والذي التقى بمطران الدير لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصب مطران دير سانت كاترين.

وأكد أن الوزير حرص على أداء الصلاة داخل كنيسة الدير.