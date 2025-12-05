انتخابات النواب 2025.. نتيجة الحصر العددي للدائرة الأولى في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الأولى، التي تضم بندر ومركز الفيوم، الحصر العددي للأصوات، حيث بلغ عدد أصحاب حق التصويت 652,622 ناخبًا.

ووصل إجمالي من أدلوا بأصواتهم إلى 83,576 ناخبًا، منها 11,060 صوتًا باطلًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 72,516 صوتًا.

وجاءت نتائج المرشحين كالتالي:

محمد محمود عبد القوي (حزب مستقبل وطن): 36,621 صوتًا

سيد أحمد سلطان (حزب الشعب الجمهوري): 24,141 صوتًا

علي أيوب علي صالح (مستقل): 39,849 صوتًا

محمد عبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ – محمد ربيع العمدة (حزب الجبهة الوطنية): 14,773 صوتًا

محمد فؤاد زغلول (حزب الوعي): 28,011 صوتًا

أحمد جابر عبد المجيد (مستقل): 12,859 صوتًا

محمد جمعة عرفة: 12,095 صوتًا

وائل محمد منصور: 12,812 صوتًا

صباح محمد رمضان السيسي: 8,882 صوتًا

محمد علي إبراهيم: 3,463 صوتًا

أحمد تيسير مخيمر: 4,168 صوتًا

صلاح محمد إبراهيم السكري: 4,011 صوتًا

أحمد تيسير صلاح إسماعيل: 4,375 صوتًا