انتخابات مجلس النواب 2025.. إعلان الحصر العددي في جميع الدوائر بأسيوط

أعلنت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدوائر أسيوط الأربع، بيان الحصر العددي للأصوات الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية وجاءت كالتالي:

الدائرة الأولى

في الدائرة الأولى، ومقرها قسمي أول وثان ومركز أسيوط بمحافظة أسيوط، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 129,312 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 2,658 صوتًا، والأصوات الصحيحة 126,654 صوتًا. ويتنافس المرشحون على ثلاثة مقاعد، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح محمد حمدي محمد محمد دسوقي 36,300 صوتًا، ومجدي محمد محمد فراج 32,709 صوتًا، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن 31,464 صوتًا، وعبدالرحمن شحاته عبدالمطلب 27,747 صوتًا، وأسامة سيد أحمد مرسى 23,912 صوتًا، وتادرس قلدس تادرس 22,177 صوتًا.

الدائرة الثانية

في الدائرة الثانية، ومقرها مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، ويتنافس المرشحون على 4 مقاعد، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح ابراهيم نظير 142,249 صوتًا، والمرشح اللواء يونس الجاحر 139,899 صوتًا، والمرشح محمد عيد 127,789 صوتًا، والمرشح روبيرت سمير يني 121,915 صوتًا، والمرشح راشد ابو العيون 115,280 صوتًا، والمرشح حماده عبدالعواض 106,716 صوتًا، والمرشح حماده عثمان أبو سيف 102,388 صوتًا، والمرشح محمود قرشي 99,255 صوتًا.

الدائرة الثالثة

في الدائرة الثالثة، ومقرها مراكز أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم وأسيوط الجديدة، ويتنافس المرشحون على 3 مقاعد، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح أحمد حسين جودة أحمد 102,287 صوتًا، والمرشح عصام محمود عثمان محمد 87,265 صوتًا، والمرشح على سيد على معوض 84,893 صوتًا، ومحمد عبدالمنعم حسن 68,785 صوتًا، ونعمان أحمد فتحي 65,646 صوتًا، وشريف محمد منير عبدالوهاب 59,563 صوتًا.

الدائرة الرابعة

في الدائرة الرابعة، ومقرها مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، ويتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح أمين فتحي أمين على طنطاوي 29,918 صوتًا، وعمران عثمان موسى عمران 26,611 صوتًا، ومحمد جمال شاكر عثمان 25,071 صوتًا، وعادل محمد حجازي أحمد 21,641 صوتًا.

وأكدت اللجان المشرفة أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.