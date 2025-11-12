على أنغام "نمبر وان".. مرشحة تحتفل بتقدمها في الحصر العددي بالبحيرة - فيديو

كرّم الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عددًا من الطالبات والمعلمات حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية نظمتها المدرسة الإعدادية بنات بمدينة الشهداء.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره بالحفظة، مؤكدًا أن محافظة المنوفية تزخر دائماً بالنماذج المشرفة في حفظ وتلاوة كتاب الله، مشيرًا إلى حرصه على المشاركة في هذا التكريم سنويًا لما يحمله من معانٍ تربوية وروحية سامية.

وشارك في الاحتفال محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، الذي حرص على حضور طابور الصباح مع الطالبات والمعلمين، حيث تم تكريم الطالبات حفظة القرآن الكريم بتسليمهن شهادات التقدير والمصحف الشريف والهدايا الرمزية تقديرًا لتفوقهن.

وأكد الزرقاني أن هذا التكريم يمثل حافزًا قويًا لبقية الطالبات، ويغرس في نفوسهن حب القرآن الكريم وحفظه وتلاوته، لافتًا إلى أن تقديم تلك النماذج الناجحة يعد قدوة لزميلاتهن داخل المدرسة وخارجها.