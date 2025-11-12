انتخابات مجلس النواب 2025.. إعلان الحصر العددي في جميع دوائر البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:



أعلنت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدوائر البحيرة التسع، بيان الحصر العددي للأصوات الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية وجاءت كالتالي:

الدائرة الأولى

في الدائرة الأولى، ومقرها قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 155,467 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 10,226 صوتًا، والأصوات الصحيحة 145,241 صوتًا. ويتنافس المرشحون على ثلاثة مقاعد، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشحة سناء برغش 74,201 صوتًا، المرشح أحمد الجارحي 38,967 صوتًا، المرشح عصام الفقي 37,316 صوتًا، المرشح عادل حماد 29,426 صوتًا، والمرشح طه الشهاوي 29,204 صوتًا.

الدائرة الثانية

في الدائرة الثانية، ومقرها قسم كفر الدوار، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 196,125 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 15,498 صوتًا، والأصوات الصحيحة 180,627 صوتًا. ويتنافس المرشحون على ثلاثة مقاعد، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح محمود عبد ربه عبد الغفار 110,168 صوتًا، المرشح محمود شعلان 102,634 صوتًا، والمرشح عمرو الزقم 90,761 صوتًا.

الدائرة الثالثة

في الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة أبو حمص، بلغ عدد الحضور 212,850 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 14,162 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 198,688 صوتًا. ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وإدكو على مقعدين، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات: أبو نعمة 102,856 صوتًا، يليه محمود رشاد حبيب 102,504 صوتًا.

الدائرة الرابعة

في الدائرة الرابعة، ومقرها مركز المحمودية، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 222,822 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 14,214 صوتًا، والأصوات الصحيحة 208,608 صوتًا. وتضم الدائرة المحمودية والرحمانية، حيث يتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح سامح شاور 108,229 صوتًا، المرشح خالد أبو أحمد 45,560 صوتًا، والمرشح بلال النحال 34,837 صوتًا.

الدائرة الخامسة

في الدائرة الخامسة، ومقرها مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 75,540 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 2,448 صوتًا، والأصوات الصحيحة 73,092 صوتًا. ويتنافس المرشحون على مقعد واحد، ووفقًا لترتيب أعلى الأصوات حصل المرشح عصام الصافي على 15,388 صوتًا، بينما حصل المرشح ممدوح جاب الله على 15,141 صوتًا.

الدائرة السادسة

في الدائرة السادسة، ومقرها مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، يتنافس المرشحون على مقعد واحد، ووفقًا لترتيب أعلى الأصوات حصل المرشح محمد الدامي على 18,213 صوتًا، بينما حصل المرشح محمود الكومي على 13,994 صوتًا.

الدائرة السابعة

في الدائرة السابعة، ومقرها مركز أبو المطامير، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 173,424 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 9,279 صوتًا، والأصوات الصحيحة 164,145 صوتًا. وتضم الدائرة أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، حيث يتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح سعيد منور 86,813 صوتًا، والمرشح خالد صقر 83,220 صوتًا.

الدائرة الثامنة

في الدائرة الثامنة، ومقرها مركز إيتاي البارود، وتضم الدائرة إيتاي البارود وشبراخيت، يتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح شمس الدين أنور، المرشح أحمد أبو عمر، المرشح عمر حمروس، والمرشح عماد الغنيمي.

الدائرة التاسعة

في الدائرة التاسعة، ومقرها مركز كوم حمادة، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 168,238 ناخبًا، وجاءت الأصوات الباطلة 7,557 صوتًا، والأصوات الصحيحة 160,681 صوتًا. وتضم الدائرة كوم حمادة وبدر، حيث يتنافس المرشحون على مقعدين، وجاء أصحاب أعلى الأصوات كالتالي: المرشح عاصم مرشد 41,806 صوتًا، المرشح محمد عمار 27,343 صوتًا، المرشح أحمد كتوبة 24,116 صوتًا، والمرشح محمد سمير بلتاجي الشويخ 22,433 صوتًا.

وأكدت اللجان المشرفة أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.