الحصر العددي للدائرة الثالثة في الأقصر.. رمضان وراجح يحصدان أعلى الأصوات

كتب : مصراوي

07:12 ص 12/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

الأقصر - محمد محروس:

أسفر الحصر العددي لأصوات الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها مركز شرطة إسنا، عن حصول المرشحين المهندس أحمد رمضان والعمدة فيصل راجح على أعلى الأصوات في النظام الفردي على المقعد الوحيد المخصص للدائرة.

وجاءت الحصر العددي كالتالي: "المهندس أحمد رمضان، 21,578 صوتًا، والعمدة فيصل راجح: 15,374 صوتًا".

أكدت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات البرلمان، أن هذه النتائج تمثل حصراً أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح ولا تعد إعلانا للنتيجة، فيما تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان النتائج الرسمية.

