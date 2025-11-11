السويس - حسام الدين أحمد:

حذرت الدكتورة غادة عامر، خبيرة الذكاء الاصطناعي، من أن حروب الجيل الرابع تستخدم التكنولوجيا كسلاح لاستهداف العقول والهوية، مشيرة إلى أن المواطن قد يتحول إلى جاسوس دون أن يدري.

وأوضحت عامر، خلال ندوة بجامعة السويس، أن استراتيجيات إسقاط الدول تتضمن "التثبيت" عبر تدمير الهوية وتفريغ المجتمع من قيمه وعقيدته، و"القتل" الذي لم يعد يقتصر على المواجهة العسكرية بل امتد ليشمل أدوات الثورة الصناعية الرابعة كأسلحة تستهدف الأفراد.

وأشارت إلى أن قوة الجندي المصري في حرب 1973 كانت نابعة من عقيدته، وهو ما يسعى العدو لهدمه اليوم، مؤكدةً أنه يستحيل كسر الشعب المصري. واستشهدت بمقولة منسوبة لوزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق كونداليزا رايس: "الشعب ده ملوش كتالوج".

وشددت على أن قوة كل فرد في العصر الحالي تكمن في التسلح بالمعرفة، تماشياً مع الرسالة الإلهية الأولى "اقرأ"، لأنها سر القوة وسبيل المعرفة.

جاء ذلك خلال ندوة "الفن وبناء الوعي في العصر الرقمي" التي نظمتها أسرة "طلاب من أجل مصر"، بحضور اللواء دكتور طارق الشاذلي محافظ السويس، والدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، وعدد من القيادات التنفيذية والطلاب.