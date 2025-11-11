الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:



شهدت لجان الانتخابات بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مشاركة عدد من كبار السن وذوي الهمم في اليوم الثاني من التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث حرصوا على الحضور منذ الصباح الباكر، مستخدمين الكراسي المتحركة التي وفرتها اللجان لتيسير عملية الإدلاء بالأصوات.



ووفرت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كراسٍ متحركة وممرات مخصصة داخل عدد من المقار الانتخابية، إلى جانب أفراد مساعدة من المتطوعين، لمرافقة كبار السن ومساعدتهم في الوصول إلى لجانهم بسهولة ويسر.



وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة لجميع الناخبين، مشددًا على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية مجتمعية.



وتُجرى الانتخابات في الإسكندرية ضمن المرحلة الأولى، وتشمل خمس دوائر انتخابية هي، الدخيلة، ومحرم بك، والرمل أول وثان، والمنتزه أول وثان، وسيدي جابر وباب شرقي.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت نحو 4 ملايين و475 ألف ناخب، موزعين على 316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية.



ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا، إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، موزعين على 5 دوائر انتخابية.



يُذكر أن انتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر في محافظات المرحلة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية وأمنية مكثفة لضمان انسيابية العملية الانتخابية وسلامتها.