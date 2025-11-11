

بني سويف– حمدي سليمان:

بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، فتح أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف من قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان قبل فتحها توافد بعض المواطنين للانتظار أمام مقارها للإدلاء بأصواتهم مع بدء التصويت، فيما تفقد رؤساء اللجان والمشرفون المقار للتأكد من جاهزيتها وتوافر الأدوات اللازمة للعملية الانتخابية.

كما تابع مسؤولو محافظة بني سويف انتظام العمل بغرف العمليات بالمراكز لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي معوقات.

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، ليتم عقب ذلك غلق اللجان وبدء أعمال الفرز في اليوم الختامي من الانتخابات.