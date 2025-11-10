كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بتوفير إقامة ورعاية كاملة لسيدة مسنة في دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تعرضها للاعتداء على يد ابنها.

جاء تحرك المحافظ عقب إلقاء قوات الأمن القبض على نجل السيدة، بعد تداول مقطع فيديو تضررت فيه منه لقيامه بضربها وفتح المياه داخل شقتهما بمنطقة حي سخا، مما تسبب في تلفيات بالمسكن.

وأكد المحافظ أن رعاية كبار السن "واجب أخلاقي قبل أن يكون مسؤولية"، قائلًا: "هؤلاء أمهاتنا.. ومن واجبنا أن نرد لهم بعض ما قدموه". ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الابن لضمان حقوق والدته وصون كرامتها.

وكانت التحريات الأمنية قد كشفت ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط الابن (سائق له معلومات جنائية)، الذي اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما.