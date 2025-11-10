إعلان

"ابنها ضربها وفتح عليها المياه".. محافظ كفر الشيخ يأمر برعاية سيدة مسنة بدار رعاية

كتب : إسلام عمار

11:22 م 10/11/2025

اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بتوفير إقامة ورعاية كاملة لسيدة مسنة في دار الرعاية الاجتماعية بالمحافظة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يوثق تعرضها للاعتداء على يد ابنها.

جاء تحرك المحافظ عقب إلقاء قوات الأمن القبض على نجل السيدة، بعد تداول مقطع فيديو تضررت فيه منه لقيامه بضربها وفتح المياه داخل شقتهما بمنطقة حي سخا، مما تسبب في تلفيات بالمسكن.

وأكد المحافظ أن رعاية كبار السن "واجب أخلاقي قبل أن يكون مسؤولية"، قائلًا: "هؤلاء أمهاتنا.. ومن واجبنا أن نرد لهم بعض ما قدموه". ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الابن لضمان حقوق والدته وصون كرامتها.

وكانت التحريات الأمنية قد كشفت ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط الابن (سائق له معلومات جنائية)، الذي اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ يأمر برعاية سيدة مسنة سيدة مسنة تتعرض للاعتداء على يد ابنها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه
بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)