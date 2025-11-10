مدير تعليم جنوب سيناء يكرّم حفظة القرآن الكريم والطلاب المتفوقين (صور)

بالصور.. إقبال متزايد قبل انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات النواب بالوادي

جنوب سيناء - رضا السيد:

كرّم عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، الطلاب من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيًا بمدرسة الأهرام الرسمية للغات بطور سيناء، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها لمتابعة انتظام سير اليوم الدراسي.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم، قبل أن يقوم بتكريم طلاب الصفين الرابع والخامس المتميزين، كما تفقد عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على تفاعل الطلاب مع المعلمين.

أكد عتلم على انتظام الحضور والانضباط داخل المدرسة، موجهًا بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية لما لها من دور في صقل مهارات الطلاب، وتخصيص وقت من الحصص للقراءة والكتابة.

كما طالب بضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، والاهتمام بالنظافة العامة وصيانة المرافق بشكل مستمر، مع الالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي.