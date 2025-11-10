"ما بحبهاش".. السجن عامين لأب وزوجته عذبا طفلته في المنوفية (صور)

بالصور.. إقبال متزايد قبل انتهاء تصويت اليوم الأول لانتخابات النواب بالوادي

المنوفية - أحمد الباهي:

قضت محكمة الباجور الجزئية، اليوم الإثنين، بمعاقبة أب وزوجته بالسجن عامين لكل منهما، بعد إدانتهما بتعذيب ابنته الطفلة "إيمان" البالغة من العمر 14 عامًا، في قضية هزت قرية سنجلف الأودن بمركز الباجور.

كشفت التحقيقات أن الأب "خالد.ص.إ.ع"، وزوجته، اعتديا بشكل متكرر على الطفلة، وأجبراها على النوم في حظيرة مواشٍ، ومنعا عنها الطعام، فضلًا عن حلق شعرها والاعتداء عليها بالضرب والكي بالنار.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ من أحد الأطباء الذي لاحظ آثار التعذيب على جسد الطفلة أثناء الكشف عليها، لتقوم الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهمين.

أقر الأب خلال التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا فعلته القاسية بأنه "لم يكن يحب ابنته" بسبب خلافاته مع والدتها السابقة، وأنه كان يرى فيها صورة من زوجته الأولى.

صدر الحكم في القضية التي حملت رقم 16236 لسنة 2025، فيما لا تزال الطفلة المجني عليها تتلقى العلاج.

