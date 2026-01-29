نائب الرئيس الإيراني: طهران يجب أن تكون مستعدة للحرب

مصراوي

قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، إن إيران يجب أن تكون مستعدة للحرب، بعد أن حركت الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى المنطقة ولم تستبعد اتخاذ إجراء عسكري ضد طهران بسبب القمع الدامي للاحتجاجات.

وقال عارف، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إرنا: "اليوم يجب أن نكون مستعدين لحالة حرب. استراتيجيتنا هي أننا لن نبدأ الحرب أبدًا، ولكن إذا فُرضت علينا، سندافع عن أنفسنا".

وأضاف نائب الرئيس الإيراني أن طهران "جاهزة" لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه قال: "هذه المرة نريد ضمانات"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، "أن وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مستعدة لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن إيران لديها كل الخيارات لإبرام صفقة، ولا ينبغي لها السعي لامتلاك قدرات نووية.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: "حين قال ترامب لإيران إنها لن تمتلك سلاحا نوويا كان يعني ما يقول".