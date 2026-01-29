إعلان

فيديو الإتاوة يقود "سايس باب الشعرية" إلى التخشيبة

كتب : مصراوي

09:56 م 29/01/2026

متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لإجباره على دفع مبلغ مالى دون وجه حق نظير توقف سيارته بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، و بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

