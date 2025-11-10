بعد 72 ساعة من الحادث.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

المنيا- جمال محمد:

توفي منذ قليل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي داخل مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا بعد أن تعرض لحادث مروع فجر الجمعة الماضية، إثر تصادم سيارتين أثناء عودته من محافظة أسيوط لإحياء حفل زفاف.

وقال مصدر طبي بالمستشفى إن المطرب هاني من إصابات شديدة منذ وصوله فجر الجمعة الماضية، تمثلت في كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ولم تشهد أي تحسن خلال الساعات الأخيرة، بل شهدت بداية عمل جلسات غسيل كلوي لها بالأمس بسبب ارتفاع وظائف الكلى والكبد.

وتعود أحداث الواقعة إلى فجر اليوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وضمت قائمة المتوفين الذين تم التصريح بدفنهم كل من: أشرف محمد، 50 عامًا، وزوجته ياسمين علي، 49 سنة، ناجح عبد العزيز، 46 عامًا، علاء عبد العزيز، 38 عامًا، جميعهم يقيمون أسيوط.

كما أصيب المطرب الشعبي إسماعيل رضا الليثي و5 آخرين وأعضاء فرقته الموسيقية وهم: سري جمعه، 31 عامًا، شريف سامي، 48 عامًا، حسام محمد، 35 عام، عمر أشرف، 13 عامًا، محمد أشرف، 35 عاما.

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

