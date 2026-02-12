نجح فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء أول جراحة لتقويم عظام الوجه والفكين باستخدام تقنية الجراحة الموجّهة بالكمبيوتر عالية الدقة، وذلك للمرة الأولى داخل مستشفيات فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وجاء التدخل الجراحي عقب إعداد تخطيط افتراضي ثلاثي الأبعاد متكامل للحالة، بالاعتماد على أحدث تقنيات التصوير والتحليل الرقمي، ما أتاح محاكاة الجراحة مسبقًا وتحديد مسارات القطع العظمي بدقة متناهية، وأسهم في تحقيق أفضل النتائج الوظيفية والتجميلية، مع تقليل نسب الخطورة ورفع معدلات الأمان أثناء وبعد الجراحة.

وأكد الفريق الطبي، أن استخدام تقنية الجراحة الموجّهة بالكمبيوتر يُمثل نقلة نوعية في مجال جراحات الوجه والفكين، لما توفره من دقة فائقة في التنفيذ، وتقليل زمن التدخل الجراحي، وتسريع معدلات التعافي، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المرضى.

وأشار إلى أن تكلفة إجراء هذا النوع من الجراحات في القطاع الطبي الخاص تُقدّر بنحو 300 ألف جنيه، في حين لم تتجاوز مساهمة المنتفع 482 جنيهًا فقط، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس الدور المحوري للمنظومة في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وضمان إتاحة أحدث التقنيات الطبية بجودة عالمية وتكلفة عادلة

وشارك في إجراء الجراحة فريق طبي متخصص بقسم جراحة الوجه والفكين، ضم كلًا من الدكتور هاني صبحي زقزوق، استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور إبراهيم يحيى الخولاني، استشاري جراحة الوجه والفكين، إلى جانب الدكتور محمود محمد منصور، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد جمال حافظ، أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتورة نسمة عنان عبدالمحسن، نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور إسلام أشرف حافظ، نائب جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد عبدالله سمرة، نائب جراحة الوجه والفكين.

كما شارك في نجاح العملية فريق التخدير بقيادة الدكتور رضا أبوالمجد، استشاري التخدير، وبمشاركة الدكتور أحمد عبدالعظيم، أخصائي التخدير، لضمان أعلى درجات الأمان الجراحي طوال مراحل التدخل الطبي.

وساهم فريق التمريض بدور محوري في إنجاح العملية، بقيادة الأستاذة سناء هاني طه، من خلال تقديم الدعم الطبي والرعاية اللازمة قبل وأثناء وبعد الجراحة.

وجرى تنفيذ العملية تحت إشراف ومتابعة الدكتور عبدالغني فرج، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتور حسام سلامة، المدير الطبي، والدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، في إطار منظومة عمل متكاملة تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة داخل المجمع.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الفرق الطبية بمجمع الإسماعيلية الطبي، وحرص الهيئة على توطين أحدث التقنيات الطبية العالمية داخل منشآتها، في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم خدمات صحية متطورة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمنتفعين.