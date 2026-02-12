ضبط 7 متهمين ببتر أصبع طالب بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على شاب باستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد هوية الطرفين، طرف أول: طالب مصاب بجروح قطعية وبتر بأحد الأصابع ووالدته، طرف ثاني جارتهما، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتبين أنه على إثر تلك الخلافات، حضر شقيق الجارة وبرفقته 6 أشخاص آخرين، وقاموا بالتعدي على الطالب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، ما أسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

