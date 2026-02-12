تحولت لحظات انصراف الطلاب أمام مدرسة علي علي السيد الثانوية بقرية ليسا التابعة لمركز الجمالية في محافظة الدقهلية إلى مشهد من الفوضى والذعر، بعدما اندلعت مشاجرة حادة بين عدد من الطلاب، استخدمت فيها أسلحة بيضاء "سكاكين"، ما أسفر عن إصابة طالبين بإصابات خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقي عصام هلال مدير أمن الدقهلية إخطارًا من محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة الجمالية بشأن وقوع مشاجرة أمام المدرسة بدائرة المركز.

انتقلت قوة من ضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص نشوب مشادة بين عدد من الطلاب تطورت سريعًا إلى اشتباك بالسكاكين.

وأسفرت الواقعة عن إصابة الطالب محمود حسن الدسوقي، 16 عامًا، بجرح طعني في الصدر وجرحين قطعيين بالكتف الأيسر، كما أُصيب الطالب إسلام عبده عماد، 17 عامًا، بجرح طعني في الظهر. وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجمالية المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع المشاجرة، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين. كما جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل الواقعة وظروفها.