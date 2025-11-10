بالصور.. 123 فرقة طبية لتأمين صحة الناخبين في انتخابات النواب بأسوان

محافظ المنيا يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية ويدعو المواطنين للمشاركة

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إنه تم رفع حالة الطوارئ تزامنًا مع بدء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عبد الهادي أنه في إطار خطة التأمين الطبي للانتخابات تم نشر 123 فرقة طبية بجميع المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، لتقديم الرعاية الصحية أثناء سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة، مع جاهزية غرف العمليات والطوارئ للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ.

وأوضح مدير فرع الهيئة أن هذه الخدمات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز تقديم خدمات شاملة ومتطورة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.