إعلان

بالصور.. 123 فرقة طبية لتأمين صحة الناخبين في انتخابات النواب بأسوان

كتب : إيهاب عمران

04:56 م 10/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    خطة التأمين الطبي للانتخابات (4)
  • عرض 5 صورة
    خطة التأمين الطبي للانتخابات (5)
  • عرض 5 صورة
    خطة التأمين الطبي للانتخابات (2)
  • عرض 5 صورة
    خطة التأمين الطبي للانتخابات (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إنه تم رفع حالة الطوارئ تزامنًا مع بدء انتخابات مجلس النواب.

وأضاف عبد الهادي أنه في إطار خطة التأمين الطبي للانتخابات تم نشر 123 فرقة طبية بجميع المقار واللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، لتقديم الرعاية الصحية أثناء سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة، مع جاهزية غرف العمليات والطوارئ للتعامل الفوري مع أي موقف طارئ.

وأوضح مدير فرع الهيئة أن هذه الخدمات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز تقديم خدمات شاملة ومتطورة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية متكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد الهادي انتخابات مجلس النواب 2025 اللجان الانتخابية هيئة الرعاية الصحية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)