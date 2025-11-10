محافظ الدقهلية يتفقد شوارع نوسا الغيط ويوجه بتعزيز المظهر الحضاري

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق ، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة اليوم لتفقد مستوى النظافة بشوارع قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للحملات المكثفة للنظافة وتحسين المنظر الحضاري بالقرى.

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، حيث اطمأن على كفاءة أعمال النظافة اليومية، ومستوى الأداء في رفع المخلفات.

والتقى المحافظ عمال النظافة واستمع إليهم، مؤكداً على توفير جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم والحفاظ عليهم لأداء مهام وظيفتهم، معربا لهم عن تقدير أهالي الدقهلية لعملهم والعرفان بجهودهم المتميزة في الحفاظ على المظهر الحضاري، مشيدا بأداء كامل صلاح رئيس الوحدة المحلية.

ووجه محافظ الدقهلية، محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، بضرورة استمرار تكثيف الجهود، والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بجميع القرى، لتحقيق أقصى معدلات النظافة، مؤكدًا على أن القيادة التنفيذية بالمحافظة لا تتهاون في تطبيق معايير الجودة.

وشدد على أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات من المواطنين، ومتابعة تنفيذ الحملات بشكل يومي حتى تظهر القرية بالمستوى اللائق الذي يعكس جهود الدولة في تطوير القرى المصرية.

كما حرص المحافظ على اللقاء بالمواطنين في القرية، وأعرب أهالي قرية نوسا الغيط عن ترحيبهم بزيارة محافظ الدقهلية الميدانية، مؤكدين تقديرهم لجهود المحافظ الملموسة في المتابعة الميدانية والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وفي جميع المراكز، وتحقيق طفرة حقيقية في البنية التحتية والخدمية بالقرى.