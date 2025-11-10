القرى تتصدر المشهد.. إقبال كثيف على لجان الاقتراع في المنيا

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

المنيا-جمال محمد:

تصدرت قرى محافظة المنيا المشهد في توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 خلال اليوم الأول من التصويت.

وشهدت قرى المرشحين توافد ملحوظ من الناخبين منذ الساعة الأولى، وسط عملية تنظيمية من الأجهزة الأمنية.

كما تصدر كبار السن والسيدات عملية التصويت في غالبية اللجان خاصة قرى مراكز المنيا ومغاغة وملوي.

وجرى تقسيم محافظة المنيا إلى 6 دوائر انتخابية ، يتنافس فيها 153 مرشحًا، بينهم 9 سيدات فقط، و21 حزبيًا و132 مستقلًا للمنافسة على 16 مقعدًا بالنظام الفردي.

كما أعلنت المحافظة عن تجهيز 481 مقرًا انتخابيًا يضم 621 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين 831 ألف ناخب على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

في السياق أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن مركز السيطرة بديوان عام المحافظة يعمل بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وضمان انتظام العملية الانتخابية في أجواء من الانسيابية والانضباط.

كما شدد المحافظ على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والخدمية، لتأمين اللجان الانتخابية وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة المنيا وأبنائها.