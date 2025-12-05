رويترز: اشتباكات في الكونغو بعد ساعات من توقيع ترامب اتفاق السلام

وكالات

أفادت وكالة "رويترز"، باندلاع الاشتباكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، بعد يوم من استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقيات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن.

ولكن، على الأرض، استمرت المعارك العنيفة، وتبادلت الأطراف المتحاربة الاتهامات بشأن المسؤولية، وفق "رويترز".

وزعمت جماعة تحالف القوى من أجل الكونغو/حركة 23 مارس، المتمردة المدعومة من رواندا والتي سيطرت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام ولا تلتزم باتفاق واشنطن، أن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

وقال متحدث باسم الجيش الكونغولي، إن الاشتباكات مستمرة وأن القوات الرواندية تقصف المنطقة.

وأمس الخميس، أكد رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، التزامهما بالاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي لتحقيق الاستقرار في البلاد الشاسعة وفتح الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترامب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من الصراعات حول العالم لتعزيز أوراق اعتماده كصانع سلام وتعزيز المصالح التجارية الأمريكية: "نحن نسوي حربًا مستمرة منذ عقود".