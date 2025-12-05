رغم العقوبات الأمريكية.. بوتين يؤكد استمرار إمدادات الوقود إلى الهند

وكالات

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، على توسيع وتنويع التجارة إلى ما هو أبعد من النفط والدفاع، رغم الضغوط الغربية على نيودلهي لتقليص علاقاتها الوثيقة المستمرة منذ عقود مع موسكو.

وتتزامن رحلة بوتين، مع محادثات الهند التي تجريها مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على سلعها بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي.

وأعلنت روسيا رغبتها في استيراد المزيد من السلع الهندية، سعيًا منها لتنمية التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. إلا أن كفة الميزان التجاري تميل حتى الآن لصالح موسكو، نظرًا لواردات نيودلهي من الطاقة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

مودي: العلاقات "صمدت أمام اختبار الزمن"

وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشراكة الدائمة بين بلاده وروسيا بأنها "نجم مرشد"، وقال: "بناء على الاحترام المتبادل والثقة العميقة، فإن هذه العلاقات صمدت دائمًا أمام اختبار الزمن".

وقال مودي للصحفيين، وبوتين إلى جانبه: "اتفقنا على برنامج تعاون اقتصادي للفترة الممتدة حتى عام 2030. وهذا سيجعل تجارتنا واستثماراتنا أكثر تنوعًا وتوازنًا واستدامة".

كما أكد مودي، الذي عانق بوتين بحرارة على مدرج المطار عندما وصل نيودلهي الخميس، دعم الهند للحل السلمي للحرب في أوكرانيا.

ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل ضمان "إمدادات الوقود دون انقطاع" إلى الهند، في إشارة إلى موقف متحدي في مواجهة العقوبات الأمريكية، كما أشار إلى مشروع قيد التنفيذ لبناء أكبر محطة للطاقة النووية في الهند في كودانكولام.

وجاء في بيان مشترك صدر عقب القمة: "أكد الزعيمان أنه في ظل الوضع الجيوسياسي الحالي المعقد والمتوتر وغير المؤكد، تظل العلاقات الروسية الهندية صامدة في وجه الضغوط الخارجية"، بحسب "رويترز".

21 طلقة تحية ترحيبية

وحظي بوتين باستقبال رسمي اليوم الجمعة في الساحة الأمامية لقصر راشتراباتي بهافان الرئاسي الهندي الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية له أثناء دخول موكبه.

رافق بوتين وفد حكومي وتجاري كبير . ومن بين الاتفاقيات الموقعة، اتفق البلدان على مساعدة الهنود على الانتقال إلى روسيا للعمل، وإنشاء مصنع أسمدة مشترك في روسيا، وتعزيز التعاون في الزراعة والرعاية الصحية والشحن.