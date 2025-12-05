إعلان

صعقته الكهرباء أثناء العمل.. مصرع شاب في قرية سمان بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:24 م 05/12/2025

ضحية حادث الصعق

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى شاب من قرية سمان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء عمله في القاهرة، وسط صدمة زملائه.

وأكد مصدر لموقع "مصراوي" أن الشاب يُدعى "عمر ر.ض.ن.أ"، 23 عامًا، وقد فارق الحياة يوم الخميس متأثرًا بالصعق الكهربائي الذي تعرض له أثناء العمل، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر في عزبة الجمعة التابعة لقرية سمان. يُذكر أن الفقيد هو الابن الوحيد لوالديه.

وأضاف المصدر، أن الفقيد كان شابًا مكافحًا، يساعد أسرته في المعيشة، وأن رحيله المفاجئ تسبب في حالة حزن شديدة بين أهالي القرية.

وشهدت جنازته حضورًا كبيرًا من سكان سمان وعزبة الجمعة، الذين ودعوه بالدعاء، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

قرية سمان مركز الباجور مصرع شاب صعقًا بالكهرباء المنوفية

