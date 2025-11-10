البحيرة - أحمد نصرة:

توافدت أعداد كبيرة من الفتيات والسيدات، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على لجان محافظة البحيرة للإدلاء بأصواتهن في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من الحماس والانضباط والتنظيم الجيد داخل اللجان وخارجها.

وانتشرت مظاهر المشاركة الواسعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث حرصت الفتيات على الحضور مبكرًا حاملات بطاقات الهوية، للمشاركة في العملية الانتخابية التي تشهد إقبالًا متزايدًا منذ فتح اللجان أبوابها في التاسعة صباحًا.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة البحيرة انتظام سير العملية الانتخابية في جميع المقرات دون أي معوقات، مشيرة إلى التعاون الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتوفير المناخ المناسب الذي يضمن أداء الناخبات لحقوقهن السياسية بسهولة ويسر.

يُذكر أن محافظة البحيرة تضم 647 مقرًا انتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف التصويت 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا وناخبة، موزعين على مراكز ومدن المحافظة.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء لليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.