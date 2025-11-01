الشرقية - ياسمين عزت:

تابع أبناء محافظة الشرقية، مساء اليوم السبت، بشغف المراسم الرسمية لـافتتاح المتحف المصري الكبير.

حرص المواطنون في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على التواجد في الميادين العامة ومراكز الشباب، حيث تم نصب شاشات عرض كبرى لنقل الحدث التاريخي مباشرةً.

شهدت الساحات توافدًا كثيفًا للأسر والشباب، الذين لوحوا بـالأعلام المصرية ورّددوا الهتافات الوطنية، معبرين عن بهجتهم وتقديرهم للجهود المبذولة لإنجاز هذا الصرح العالمي في عهد الجمهورية الجديدة.

وتستمر وحدة الإعلام بالمحافظة في تغطية ورصد مظاهر الاحتفال، توثيقاً لهذه اللحظة التي تضاف إلى سجل الإنجازات القومية.