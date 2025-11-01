بالصور.. التحفظ على 2.5 طن أغذية فاسدة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق للرقابة على تداول الأغذية ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملات عن ضبط 2.5 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية أو لانتهاء صلاحيتها، داخل منشآت غذائية بعدة مراكز بالمحافظة شملت دمنهور والمحمودية وحوش عيسى.

ففي مركز المحمودية، ضُبط 1.5 طن مخللات داخل معملين معبأة في براميل بلاستيكية سبق استخدامها في الأغراض الصناعية والكيماوية، ويحظر استعمالها في تخزين الأغذية، وتحرر عن هذا المحاضر اللازمة التى أحيلت للنيابة العامة للتصرف.

وفي مركز دمنهور، ضُبطت 570 كجم من منتجات الألبان منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات، وتبين وجود عفن متغلغل بالأقراص، وتحرر محضر جنح بالواقعة وأُخطر مركز الشرطة لاتخاذ اللازم.

كما ضُبطت كميات متنوعة من المواد الغذائية داخل أحد مخازن الجملة بمركز حوش عيسى، تضمنت عصائر ولانشون ولحومًا معلبة ومشروبات وجبن، جميعها منتهية الصلاحية، وتحررت المحاضر اللازمة وأُخطرت النيابة العامة.