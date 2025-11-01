السويس- حسام الدين أحمد:

نظم فرع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالسويس، فعالية ترفيهية للأطفال بممشى أهل السويس، بالتزامن مع نقل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وركزت الفعالية على الرسم والتلوين وتنبيه الأطفال بمخاطر التدخين، من خلال بوسترات تتناول تأثير التدخين على صحة الإنسان، وضرورة تجنب ذلك.

وقال مسؤولو الصندوق خلال الفعالية، إنهم يستهدفون طلاب المدارس والجامعات من خلال ندوات وفعاليات مختلفة، وكان هدف اليوم وتوافد الأطفال مع أسرهم التوعية بمخاطر التدخين في سن مبكر.

وتوافد آلاف المواطنين في السويس على ممشى أهل السويس ومراكز الشباب لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات العرض التي تم تجهيزها لهذه المناسبة.