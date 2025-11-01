بالصور- محافظ الإسماعيلية يهنئ اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي

الوادي الجديد تنتهي من تجهيز أماكن بث افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

هنأ اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اللجنة المؤقتة المُشكَّلة بقرار من وزير الشباب والرياضة لإدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة الأستاذ الدكتور طارق رحمي، وذلك خلال لقائه بأعضاء اللجنة بمقر النادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

واستهل المحافظ اللقاء بتقديم التهنئة لأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهمتهم، والوصول بالنادي الإسماعيلي العريق إلى بر الأمان واستعادة مكانته المتميزة بين أندية الدوري الممتاز.

وأكد اللواء أكرم جلال خلال اللقاء حرص محافظة الإسماعيلية على تقديم كل أوجه الدعم المتاحة للنادي، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في استقرار منظومته الإدارية والرياضية.

ووجه الدكتور طارق رحمي، رئيس اللجنة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه المتواصل للنادي خلال الفترة الماضية، متمنيًا استمرار التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم مصلحة النادي وجماهيره.