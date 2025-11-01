إعلان

تخفيضات تصل 30% بمبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:44 ص 01/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تخصيص يومين أسبوعيًا لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، دعمًا لجهود الدولة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وانطلقت المبادرة من عدد من السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة، على أن تتوالى مشاركات باقي السلاسل خلال الفترة المقبلة، لتغطية جميع مراكز ومدن القليوبية وضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية مبادرة أسواق اليوم الواحد تامر صلاح مختار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"
تغطية خاصة- افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يحتفي ورموز العالم في المحروسة