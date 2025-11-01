تخفيضات تصل 30% بمبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل الوزارة ومدير المديرية، مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بمشاركة كبرى السلاسل التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تخصيص يومين أسبوعيًا لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق، دعمًا لجهود الدولة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وانطلقت المبادرة من عدد من السلاسل التجارية الكبرى بالمحافظة، على أن تتوالى مشاركات باقي السلاسل خلال الفترة المقبلة، لتغطية جميع مراكز ومدن القليوبية وضمان وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين.