السفارة الهندية تحتفل بالصداقة مع مصر بزراعة الزيتون في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شارك اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، في فعاليات احتفالية السفارة الهندية بالتعاون والصداقة مع مصر، نائبا عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقام سنجاي مورثي، المراقب والمراجع العام للهند، ورئيس المدينة، بزراعة أشجار الزيتون في ميدان السلام بمدينة شرم الشيخ، كبادرة رمزية تؤكد عمق أواصر الصداقة والمودة، وتعكس التطلع المشترك لزيادة مجالات التعاون بين الدولتين.

وقال رئيس مدينة شرم الشيخ إن زراعة أشجار الزيتون بميدان السلام تأتي في إطار الاحتفال بشهر الاستدامة والبيئة الخضراء، مشيرًا إلى أن الزراعة بشكل عام تعكس الرمزية القوية للصداقة بين مصر والهند.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم أن ميدان السلام بشرم الشيخ كان شاهدًا على العديد من علاقات الصداقة مع دول أخرى، حيث يحرص الزوار على زراعة أشجار الزيتون به، كونها رمزًا قويًا للصداقة في العديد من الثقافات، وتمثل العلاقات الدبلوماسية القوية بين البلدان.

وأكد أن هناك تشابهًا بين مصر والهند في الاهتمام بالزراعة، خاصة زراعة الزيتون الذي يمثل جزءًا كبيرًا من الإنتاج الزراعي في محافظة جنوب سيناء، إضافة إلى أن الأنشطة الزراعية تعزز الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر والهند، والتي تعود إلى حركة عدم الانحياز.

ووجه رئيس مدينة شرم الشيخ الدعوة للشعب الهندي لزيارة المنتجعات السياحية بالمدينة وكافة مدن جنوب سيناء، للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة وأجوائها الفريدة، خاصة في فصل الشتاء.

وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ إلى تطلع محافظ جنوب سيناء إلى مزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والهند في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز السلام والتنمية، إلى جانب تنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين.