خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا

لقي خفير مزلقان مصرعه، مساء الجمعة، بمدينة بني مزار شمالي محافظة المنيا، بعدما أنقذ مواطنًا من الموت دهسًا تحت عجلات قطار، حيث دفعه بعيدًا عن القضبان قبل لحظات من مرور القطار الذي اصطدم بالخفير وأودى بحياته في الحال.

كان الخفير يؤدي عمله بمزلقان المودة في بني مزار، عندما لاحظ محاولة رجل عبور شريط السكة الحديد تزامنًا مع اقتراب قطار بسرعة، رغم إغلاق البوابة ودق أجراس الإنذار.

هرع الخفير لإنقاذ المواطن، حيث دفعه بعيدًا عن مسار القطار في اللحظة الأخيرة، بينما لم يتمكن هو من تفادي الاصطدام، ليسقط جثة هامدة متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما نجا المواطن.

نُقل جثمان الخفير بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني مزار العام، وسط حالة من الحزن سيطرت على شهود العيان، كما أثارت الواقعة موجة من الدعوات له بالرحمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.