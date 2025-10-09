إعلان

إزالة عربات القهوة المتنقلة بالعاشر من رمضان.. والأهالي بين مؤيد ومعارض (صور)

كتب : ياسمين عزت

10:19 م 09/10/2025
    إزالة عربات القهوة المتنقلة (2)
    إزالة عربات القهوة المتنقلة (3)

الشرقية - ياسمين عزت:

شنت أجهزة مدينة العاشر من رمضان حملة مكثفة لإزالة عربات بيع المشروبات المتنقلة، خاصة سيارات القهوة، من الشوارع وأسفل الكباري، وهو الإجراء الذي أثار انقسامًا في آراء المواطنين بين مؤيد للحفاظ على النظام ومعارض يرى فيه قطعًا لأرزاق الشباب.

وأكد مسؤولو الجهاز أن الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين من الضوضاء والإشغالات، وضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط ومنع المظاهر العشوائية، مشيرين إلى أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين.

وفي المقابل، أيد بعض المواطنين القرار للحفاظ على الهدوء والمظهر الحضاري، بينما استنكر آخرون الإجراء، معتبرين أن هذه العربات تمثل مشاريع صغيرة توفر مصدر دخل للشباب والأسر، واقترحوا تنظيمها بدلًا من إزالتها بالكامل.

مدينة العاشر من رمضان إزالة عربات القهوة المتنقلة

بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)