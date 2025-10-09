إعلان

بالصور.. حريق يلتهم 3 محال تجارية في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

05:13 م 09/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق يلتهم 3 محال تجارية (2)
  • عرض 4 صورة
    حريق يلتهم 3 محال تجارية (3)
  • عرض 4 صورة
    حريق يلتهم 3 محال تجارية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق مساء اليوم الخميس في 3 محال تجارية بميدان الحملي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في عدد من المحال التجارية، يُرجّح أنه ناتج عن ماس كهربائي.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعددٍ من سيارات الإطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ومنع امتداده إلى المحال المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية أمن بني سويف حريق يلتهم 3 محال الحماية المدنية ببني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)