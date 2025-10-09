بالصور.. حريق يلتهم 3 محال تجارية في بني سويف

49 مرشحًا بينهم سيدتان يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بالفيوم (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

اندلع حريق مساء اليوم الخميس في 3 محال تجارية بميدان الحملي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق هائل في عدد من المحال التجارية، يُرجّح أنه ناتج عن ماس كهربائي.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعددٍ من سيارات الإطفاء.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل ومنع امتداده إلى المحال المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر المادية.