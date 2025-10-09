محافظ كفر الشيخ ووزراء زراعة أفارقة يتفقدون معرض أصناف الأرز بسخا (صور)

84 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بقنا حتى نهاية اليوم الثاني

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، رفقة عدد من وزراء الزراعة الأفارقة ونوابهم، وممثلي وزارات الزراعة والسفراء والوفود الإفريقية، معرض أصناف الأرز الحديثة بمركز البحوث والتدريب في الأرز بسخا.

تهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث الأساليب والتقنيات المتقدمة في زراعة وإنتاج الأرز، وطرق الزراعة والحصاد الآلية، إلى جانب استعراض الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية التي استنبطتها محطة البحوث الزراعية بسخا.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، شاركت في الزيارة وفود من الكونغو الديمقراطية، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، ليبيريا، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، إضافة إلى أعضاء مركز الأرز الإفريقي من دول كوت ديفوار، السنغال، جامبيا، وهولندا، برئاسة الوزير كويتا بالدي وزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية غينيا بيساو.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والدكتور أبو بكر ماني رئيس المركز الأفريقي لبحوث الأرز، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور مجاهد عماد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور بسيوني زايد رئيس مركز بحوث الأرز، والدكتور محمد أبو اليزيد مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، والمهندس فخري باز وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والزراعية.

واستمع الحضور إلى عرضٍ تفصيلي حول الأصناف المصرية الحديثة من الأرز، ومنها: جيزة 201، جيزة 182، جيزة 183، جيزة 184، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سخا سوبر 300، سخا 101، سخا 104، سخا 105، سخا 106، سخا 107، وسخا 108، وسخا 109، والتي تتميز بإنتاجيتها العالية وقدرتها على مقاومة الأمراض والتغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه.

كما قدّم الباحثون شرحًا لجهود مركز البحوث الزراعية في تطوير منظومة إنتاج الأرز وتعزيز دور البحث العلمي في دعم الأمن الغذائي المصري والإفريقي.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين مركز البحوث الزراعية والدول الإفريقية، بهدف نقل الخبرات المصرية ومشاركة الأصناف الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي المشترك.

وأشار إلى أن كفر الشيخ تُعد من أكبر المحافظات المنتجة للأرز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا فخر المحافظة باستضافة هذا الصرح البحثي الذي يجمع بين البحث العلمي والتطبيق الميداني، مشيدًا بدعم وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية في تطوير أساليب الزراعة وزيادة الإنتاجية.

من جانبه، عبّر الوزير كويتا بالدي عن سعادته بزيارة مركز البحوث والتدريب في الأرز بكفر الشيخ، مشيدًا بالتطور الكبير الذي حققته مصر في مجال البحوث الزراعية واستنباط الأصناف عالية الجودة والإنتاجية، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ومصر في مجال الزراعة وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة.