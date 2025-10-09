إعلان

حريق هائل في مستشفى راقودة بالإسكندرية.. والحماية المدنية تحاول إنقاذ المرضى - فيديو وصور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:40 م 09/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل في مستشفى راقودة بالإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل في مستشفى راقودة بالإسكندرية (2)
  • عرض 4 صورة
    حريق هائل في مستشفى راقودة بالإسكندرية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مستشفى راقودة التخصصي بمنطقة كرموز بمحور المحمودية غربي الإسكندرية، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران والدخان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في مستشفى راقوة التخصصي بمحور المحمودية بمنطقة كرموز.

انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في الطابقين الثالث والرابع علوي وامتداد الدخان والنيران لباقي طوابق المستشفى.

ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي طوابق المستشفى وإنقاذ المرضى.. وسنوافيكم بالتفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مستشفى راقودة الحماية المدنية إنقاذ المرضى الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)