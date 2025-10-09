"تمثال السيسي".. رسالة فنية من أسيوط إلى العالم لدعم السلام ورفض التهجير

اندلع حريق هائل، اليوم الخميس، في مستشفى راقودة التخصصي بمنطقة كرموز بمحور المحمودية غربي الإسكندرية، ما أدى إلى تصاعد ألسنة النيران والدخان.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في مستشفى راقوة التخصصي بمحور المحمودية بمنطقة كرموز.

انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في الطابقين الثالث والرابع علوي وامتداد الدخان والنيران لباقي طوابق المستشفى.

ويواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران لباقي طوابق المستشفى وإنقاذ المرضى.. وسنوافيكم بالتفاصيل