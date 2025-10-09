الشرقية - ياسمين عزت:



أوضح مصدر بوزارة الأوقاف، أنه جار تحديد واختيار أحد مساجد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية لإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم عليه تخليدا لذكراه بعد رحيله فجر يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف المصدر، أن الاختيار ربما يكون بين مسجدين إما مسجد علي أغا أو مسجد سعيد أغا بمنطقة الصاغة القريبة لمنطقة القومية بذات المدينة.



وأشار إلى أن الاختيار يكون متروكا لمحافظ الشرقية وبعد الاتفاق سيتم الإعلان عن المسجد الذي تم اختياره لإطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم عليه تخليدا لذكراه.



ولفت إلى أنه تم إطلاق اسم الدكتور أحمد هاشم على شارع الغشام سابقا رسميا، فيما يتم اختيار وتحديد أحد الطرق بمحافظة الشرقية لإطلاق اسم الفقيد عليه "الطريق الرابط بين الزقازيق -السنبلاوين الطريق الدولي" أو ربما يتم اختيار أحد المحاور الجديدة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإطلاق اسم الدكتور العالم الجليل على أحد المساجد بمسقط رأسه وكذلك أحد الطرق تخليدا لسيرته العطرة واسمه الرمز المؤثر في الأمة الإسلامية.



وتوفي الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وعكة صحية فجر يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز 84 عاما وتم دفنه في مسقط رأسه قرية بني عامر التابعة لمدينة الزقازيق في الساحة الهاشمية.