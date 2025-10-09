تجولت عدسة "مصراوي" في عدد من الأسواق الشعبية بقرى محافظة الشرقية، والتي تُقام يومًا واحدًا في الأسبوع، لرصد حركة البيع والشراء وأسعار الخضروات والفاكهة، وسط إقبال متوسط من المواطنين.

وأوضح الباعة أن الأسعار تشهد تفاوتًا بسيطًا من قرية لأخرى بحسب تكاليف النقل وحجم الإقبال، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الطماطم 20 جنيها للكيلو.

البصل 20 جنيهًا.

البطاطس من 5 إلى 10 جنيهات.

الكوسة 20 جنيها

الفاصوليا 30 جنيها.

الخيار 15 جنيها.

التفاح من 70 إلى 80 جنيها.

الموز 45 جنيها.

البرتقال 25 جنيها.

مانجا من 45 إلى 50 جنيها.

تين برشومي 30 جنيها.

عنب من 30 إلى 40 جنيها.

البلح من 20 جنيها إلى 80 جنيها.

جوافة 30 جنيها.

رمان 25 جنيها.

قرنبيط القطعة بـ 20 جنيها.

كرنب قطعة من 30 جنيها إلى 50 جنيها.

3 حزم خضرة بقدونس وشبت وكسبرة بـ 5 جنيهات.

شرطة وفلفل أخضر 20 جنيها.

وأشار بعض الباعة إلى أن الأسعار مستقرة نسبيًا مقارنة بالأسبوع الماضي، رغم ارتفاع تكلفة النقل، مؤكدين أن الإقبال يزداد في ساعات الصباح الأولى.