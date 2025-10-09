قطار يدهس سيدة ويحول جثتها لأشلاء في بني سويف

شهد مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، حادثًا مأساويًا، اليوم، إثر اصطدام قطار بسيدة عند مزلقان الزيتون، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحول جثتها إلى أشلاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام قطار بسيدة بمزلقان الزيتون بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تُدعى "محاسن.م.ر"، 72 عامًا، مقيمة بدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.