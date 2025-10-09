هلت بشاير الشتاء.. 30 صورة لهطول الأمطار في الإسكندرية

تشهد أحياء الإسكندرية، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها هطول أمطار مفاجئة وانخفاض درجات الحرارة بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وتتعرض الإسكندرية على مدار فصلي الخريف والشتاء لـ 18 نوة، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، حيث تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع عدم استقرار حالة الطقس، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى غزيرة الشدة.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.

وكلف المحافظ المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك من خلال أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة.