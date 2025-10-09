بينهم طفل.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد

الوادي الجديد ـ محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل ، في حادث مروري، منذ قليل، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم دراجتين ناريتين بتروسيكل بطريق " موط – قرية الراشدة " أسفر عن إصابة كل من محمد سعد محمد، 23عامًا، أحمد يوسف محمد سيد، 34 عامًا ومقيم بقرية الراشدة بالداخلة، محمود محمد عطيه حسن، 15 عامًا ومقيم بمدينة موط عاصمة مركز الداخلة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما دفعت وحدة مرور المركز أوناش ومعدات بالتعاون مع رئاسة المركز لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة الحركة والسيولة المرورية لطبيعتها.