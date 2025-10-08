إعلان

مصرع سائق حكومي غرقًا في بركة صرف صحي بالوادي الجديد

كتب : مصراوي

10:47 م 08/10/2025

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي سائق حكومي مصرعه، اليوم الأربعاء، غرقًا في بركة صرف صحي بقرية العين في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام. وتبين أن المتوفى هو إبراهيم عباس حسن محمد، 57 عامًا، مقيم بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة، ويعمل سائقًا حكوميًا بالوحدة المحلية لمركز الداخلة، حيث تعرض للغرق ما أدى إلى إصابته بالاختناق (أسفكسيا).

جرى نقل الجثة أولًا إلى الوحدة الصحية بقرية العين، قبل أن يتولى مرفق الإسعاف نقلها إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة. كما تم تحرير محضر بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

