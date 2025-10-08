ضبط رجل وسيدة حاولا قتل وسرقة بائع محل موبايلات بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية في ضبط رجل وسيدة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة اعتدائهما على مهندس داخل محل اتصالات بمدينة شبين الكوم، في محاولة لسرقته قبل أن يتمكن من مقاومتهم ويفرّا هاربين.

وقال المهندس أيمن صبحي، 22 عامًا، حاصل على بكالوريوس هندسة إلكترونية، إنه كان يعمل داخل المحل كالمعتاد حين فوجئ بدخول شخص برفقة سيدة، مضيفًا: "فجأة الرجل أمسك بي دون مقدمات، وحاول يخنقني بالطرحة التي كانت معه ليُسرق المحل، لكن الحمد لله تمكنت من مقاومته حتى تدخل أحدهم، حينها فرّ هو والسيدة التي كانت معه".

وأوضح الشاب في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أنه أصيب بحالة من الصدمة بعد الواقعة، مؤكدًا أنه لم يتعرض من قبل لأي محاولة سرقة أو اعتداء، مضيفًا أنه استعان بكاميرات المراقبة واستخرج الفيديو لنشره عبر مواقع التواصل لمساعدة الأهالي في تحديد هوية الجناة.

وأشار الشاب إلى أن أجهزة المباحث استدعته فور انتشار الفيديو لسماع أقواله، وبعد ساعات من التحقيق نجحت في تحديد وضبط المتهمين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.