أثناء عمله.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء أعلى عمود فراشة في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقي عامل مصرعه، اليوم الأربعاء، صعقًا بالكهرباء أثناء عمله أعلى عمود فراشة بمدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير، إخطارًا من المستشفى العام، بوصول جمال أحمد محمود (41 عامًا)، عامل، ومقيم بمدينة أبو المطامير، جثة هامدة، إثر ادعاء صعق كهربائي.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وسؤال شهود العيان أن المجني عليه كان يقوم بفصل التيار الكهربائي من أحد الأعمدة الخاصة بفراشة عزاء، فصعقه التيار أثناء العمل، ما أدى إلى سقوطه أرضًا ووفاته في الحال، دون وجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو المطامير المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.